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Расчеты пушек М-46 ударили по минометчикам ВСУ в Курской области

С помощью разведывательных беспилотников были вскрыты несколько минометных расчетов боевиков.
2025-02-09 06:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 130-ммллиметровых буксируемых пушек М-46 успешно уничтожили минометные расчеты ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Артиллеристы мотострелкового полка группировки войск «Север» находятся в постоянной готовности. Они ежедневно работают в разных условиях и наносят точные удары по целям, которые выявляет разведка.

В этот раз с помощью разведывательных беспилотников были вскрыты несколько минометных расчетов одного из подразделений ВСУ. Артиллеристы нанесли точный удар и полностью уничтожили их.

Артиллерийские расчеты выполняют задачи круглосуточно и в любую погоду. Они используют осколочно-фугасные снаряды для поражения живой силы и бронетехники.

«Задачи - сдерживание и перемалывание техники противника на дальних расстояниях. Последние два дня было два минометных расчета. Это точно уже подтверждено», - рассказал командир орудия с позывным Енисей.

Поддержка беспилотников и своевременная доставка боеприпасов обеспечивают эффективность артиллерии в интересах действий группировки войск «Север».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Украина #Курская область #ВСУ #осколочно-фугасные снаряды #Группировка войск Север
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