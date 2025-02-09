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У автомобиля Вучича оторвало колесо на полном ходу

В автомобиле в это время находился сам глава государства.
Виктория Бокий 2025-02-09 00:24:24
© Фото: turkiyetimescom, X.com © Видео: turkiyetimescom, X.com

У служебного автомобиля президента Сербии Александра Вучича оторвалось колесо во время поездки. В машине в это время находился глава государства.

«Лопнула ли шина, взорвалась ли она вместе со всеми шинами или Бог знает что еще, это должны определить компетентные органы, и они это определят», - передает слова Вучича телеканал TV Informer.

Уточняется, что инцидент произошел, когда сербский президент объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии, ехал в Мокрин.

Александр Вучич изначально заявил, что ничего особенного по дороге не произошло и не нужно делать из произошедшего сенсацию. По его словам, он приехал в Мокрин и пересел в другую машину.

#Сербия #авария #Александр Вучич #машина #Колесо #президент Сербии
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