Дежурные средства ПВО сбили 36 украинских дронов минувшей ночью

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 36 украинских ударных беспилотников минувшей ночью.

Большая часть дронов была уничтожена в небе над Ростовской областью (18), еще 11 БПЛА рухнули в Волгоградской области, пять сбили над Белгородской областью и еще два - над Краснодарским краем.

Украинский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России при помощи ударных беспилотников. Дежурные средства ПВО своевременно выявляют и уничтожают воздушные цели.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.