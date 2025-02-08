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Дежурные средства ПВО сбили 36 украинских дронов минувшей ночью

Украинские дроны были уничтожены в небе над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем.
2025-02-08 07:19:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 36 украинских ударных беспилотников минувшей ночью.

Большая часть дронов была уничтожена в небе над Ростовской областью (18), еще 11 БПЛА рухнули в Волгоградской области, пять сбили над Белгородской областью и еще два - над Краснодарским краем. 

Украинский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России при помощи ударных беспилотников. Дежурные средства ПВО своевременно выявляют и уничтожают воздушные цели.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Украина
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