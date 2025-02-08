Дежурные средства ПВО сбили 36 украинских дронов минувшей ночью

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 36 украинских ударных беспилотников минувшей ночью.
Большая часть дронов была уничтожена в небе над Ростовской областью (18), еще 11 БПЛА рухнули в Волгоградской области, пять сбили над Белгородской областью и еще два - над Краснодарским краем.
Украинский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России при помощи ударных беспилотников. Дежурные средства ПВО своевременно выявляют и уничтожают воздушные цели.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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