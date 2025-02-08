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Ученые впервые обнаружили микропластик в отдаленных районах Антарктиды

Нахождение этих частиц в отдаленных районах Антарктиды говорит о том, что на Земле не осталось по-настоящему нетронутого места.
Виктория Бокий 2025-02-08 03:15:26
© Фото: Huang Taoming, XinHua, Globallookpress

Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на британскую антарктическую службу.

По данным газеты, микропластик находился в самых отдаленных районах Антарктиды. Такая находка говорит о том, что «ни одно место на Земле не осталось по-настоящему нетронутым».

По словам ученых, причиной нахождения частиц микропластика в снегах Антарктиды могла стать верхняя одежда исследователей местности или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов.

Отмечается, что беспокойство вызывают последствия воздействия этих частиц на окружающую среду ледяной пустыни.

#антарктида #ученые #загрязнение #окружающая среда #микропластик
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