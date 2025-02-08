Ученые впервые обнаружили микропластик в отдаленных районах Антарктиды

Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на британскую антарктическую службу.

По данным газеты, микропластик находился в самых отдаленных районах Антарктиды. Такая находка говорит о том, что «ни одно место на Земле не осталось по-настоящему нетронутым».

По словам ученых, причиной нахождения частиц микропластика в снегах Антарктиды могла стать верхняя одежда исследователей местности или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов.

Отмечается, что беспокойство вызывают последствия воздействия этих частиц на окружающую среду ледяной пустыни.