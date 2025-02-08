Знать местность до каждой кочки: как работают топографы в зоне СВО

В Российской армии 8 февраля отмечается День военного топографа. Военные топографы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне СВО выполняют ключевую роль. Они обеспечивают подразделения подробными картами местности.

Специалисты занимаются геодезической привязкой огневых позиций артиллерии, расчетом профилей местности, построением зон видимости и определением углов закрытия.

Одна из важнейших задач - обучение штурмовых подразделений ориентированию на местности. Каждый военнослужащий должен изучить карту до мельчайших деталей, чтобы знать местность до каждой кочки. Это обеспечивает безопасное перемещение и успешное выполнение боевых задач, а также точное целеуказание.

Топографы активно участвуют в боевых действиях на передовой. Навигационно-геодезические отделения с помощью современных приборов и беспилотных летательных аппаратов проводят разведку местности и определяют цели для точных ударов.

На основе фото- и видеоданных с разведывательных дронов создаются 3D-модели и макеты местности. Они позволяют выявить позиции противника. Полученные координаты передаются командованию для нанесения ударов.

Современное программное обеспечение и профессионализм топографов позволяют обнаруживать даже хорошо скрытые цели. Собранная и обработанная информация используется для планирования наземных операций группировки «Запад».

Карты доступны военнослужащим в электронном виде через единую информационную систему. Но и бумажные варианты остаются востребованными. Военные топографы имеют в своем распоряжении мобильные типографии, которые обеспечивают печать карт в любом количестве и масштабе с учетом последних изменений обстановки.

Система ГЛОНАСС позволяет с высокой точностью определять координаты любой точки.

Топографы одними из первых выходят на самые сложные участки для проведения топографической разведки и доставки карт на передовую. Информация с этих карт позволяет оценить проходимость дорог, выгодность позиций для атак и потенциальные опасности. Все это может быть решающим для успеха операций и безопасности военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.