Guardian: в Лондоне прошла акция против «мегапосольства» КНР

Акция протеста прошла в столице Великобритании у предполагаемого места строительства нового китайского «мегапосольства». Протестующие считают, что оно может быть использовано для «контроля над диссидентами», пишет Guardian.

Больше тысячи человек собрались у Королевского монетного двора, неподалеку от Тауэра в Лондоне. Китай выкупил там два гектара земли и историческое здание, в котором раньше находился Королевский монетный двор. Пекин предложил построить там крупнейшее посольство в Европе.

Совет района Тауэр-Хамлетс отклонил разрешение на строительство в 2022 году, сославшись на ряд проблем, включая влияние крупных протестов. Консервативное правительство отказалось вмешиваться.

Пекин повторно подал заявку после того, как лейбористы пришли к власти. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил этот вопрос напрямую с премьером Киром Стармером. Министры внутренних дел Иветт Купер и иностранных дел Дэвид Лэмми заявили о своей поддержке проекта. На следующей неделе начнутся местные слушания по этому вопросу.

Окончательное решение будет принято заместителем премьер-министра и министром жилищного строительства Анджелой Рейнер.

Среди участников митинга было много выходцев из Гонконга. Они выразили обеспокоенность тем, что посольство может использоваться для «контроля и незаконного задержания инакомыслящих».