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Guardian: в Лондоне прошла акция против «мегапосольства» КНР

Протестующие считают, что оно может быть использовано для «контроля над диссидентами».
Владимир Рубанов 2025-02-08 23:21:16
© Фото: Х/Andrew_Seadog

Акция протеста прошла в столице Великобритании у предполагаемого места строительства нового китайского «мегапосольства». Протестующие считают, что оно может быть использовано для «контроля над диссидентами», пишет Guardian.

Больше тысячи человек собрались у Королевского монетного двора, неподалеку от Тауэра в Лондоне. Китай выкупил там два гектара земли и историческое здание, в котором раньше находился Королевский монетный двор. Пекин предложил построить там крупнейшее посольство в Европе.

Совет района Тауэр-Хамлетс отклонил разрешение на строительство в 2022 году, сославшись на ряд проблем, включая влияние крупных протестов. Консервативное правительство отказалось вмешиваться.

Пекин повторно подал заявку после того, как лейбористы пришли к власти. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил этот вопрос напрямую с премьером Киром Стармером. Министры внутренних дел Иветт Купер и иностранных дел Дэвид Лэмми заявили о своей поддержке проекта. На следующей неделе начнутся местные слушания по этому вопросу.

Окончательное решение будет принято заместителем премьер-министра и министром жилищного строительства Анджелой Рейнер.

Среди участников митинга было много выходцев из Гонконга. Они выразили обеспокоенность тем, что посольство может использоваться для «контроля и незаконного задержания инакомыслящих».

#Китай #строительство #протесты #кнр #Великобритания #лондон #акция #митинг #посольство
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