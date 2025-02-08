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Участники СВО исполнили свои песни в рамках акции «Синий платочек»

Патриотическое мероприятие прошло в Гостином дворе.
Сергей Лебедев 2025-02-08 21:36:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В субботу в Москве прошла патриотическая акция «Синий платочек», приуроченная к 80-летию Победы. Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» в Гостином дворе.

В нем приняли участие жены и дети участников специальной операции. С творческими номерами выступили и ветераны СВО, мужественно защищающие Родину, как когда-то это делали наши деды и прадеды.

«Для нас очень важно, что сегодня, в День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, у нас проходит это мероприятие. У нас, кстати, агитбригада "Синий платочек" регулярно посещает со своей творческой программой и гуманитарной помощью Курск», - рассказала автор Всероссийской акции «Синий платочек Победы», президент фонда «Русская земля» Анна Данилова.

В рамках акции прозвучали песни и стихи, которые прямо на передовой написали ветераны СВО. К слову, в прошлом году аналогичное мероприятие впервые прошло в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

#Москва #в стране и мире #форум #акция #гостиный двор #80-летие победы #Уникальная Россия #синий платочек
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