Участники СВО исполнили свои песни в рамках акции «Синий платочек»

В субботу в Москве прошла патриотическая акция «Синий платочек», приуроченная к 80-летию Победы. Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» в Гостином дворе.

В нем приняли участие жены и дети участников специальной операции. С творческими номерами выступили и ветераны СВО, мужественно защищающие Родину, как когда-то это делали наши деды и прадеды.

«Для нас очень важно, что сегодня, в День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, у нас проходит это мероприятие. У нас, кстати, агитбригада "Синий платочек" регулярно посещает со своей творческой программой и гуманитарной помощью Курск», - рассказала автор Всероссийской акции «Синий платочек Победы», президент фонда «Русская земля» Анна Данилова.

В рамках акции прозвучали песни и стихи, которые прямо на передовой написали ветераны СВО. К слову, в прошлом году аналогичное мероприятие впервые прошло в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.