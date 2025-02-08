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Приходько назвал гибель детей от атак ВСУ самой большой болью Горловки

По словам мэра, в Горловке от рук украинских боевиков погибло 26 детей.
Гоар Хачатурян 2025-02-08 16:49:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разрушенные здания и улицы города - меньшее, о чем горюют жители Горловки в ДНР, ведь самое страшное - это когда умирают дети. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в эфире программы «Мужики».

В самом центре Горловки функционирует небольшая музейная комната под названием «Солнечный круг». Эта комната - память о детях, которые погибли от украинской вооруженной агрессии.

«Самая, наверное, величайшая трагедия - это гибель детей. Потому что ни один взрослый не может пережить это спокойно. Но вот эта комната - самая большая боль Горловки», - поделился мэр с ведущим программы Эдгардом Запашным.

Приходько добавил, что в экспозиции - портреты 24 детей, однако за последние два месяца украинскими боевиками были убиты еще два мальчика. Он заявил, что число погибших мирных жителей приближается к 700 человек, а раненых - больше 1000. И это только по Горловке.

#ДНР #ВСУ #Горловка #наш эксклюзив #иван приходько
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