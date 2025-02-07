В воды у Сингапура вытекло 23 тонны дизельного топлива

Около 23 тонн дизельного топлива вытекло в канал Селат Сенгкир в Сингапуре. Об этом сообщила местная полиция.

«Полиция Сингапура подтверждает, что утечка дизельного топлива была обнаружена на региональной базе Береговой охраны полиции (PCG) Брани 5 февраля 2025 года около 11:40 утра (по сингапурскому времени)», - говорится в сообщении.

Утечка произошла из-за поврежденного топливного шланга, который использовали для заправки патрульных судов. По последней информации, утечка локализована.

На данный момент ведутся работы по очистке южных вод Сингапура от нефтяной пленки.

Отмечается, что произошедшее никак не повлияло на работу портов, а нефтяных пятен на пляжах не обнаружено.