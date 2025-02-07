МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тайвань сообщил о приближении китайских аэростатов

Кроме того, девять самолетов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2025-02-07 05:13:33
© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press

Министерство обороны Тайваня сообщило 7 февраля о приближении к острову шести китайских аэростатов. Они были замечены 6 февраля в промежутке времени с 8:35 до 17:45 по местному времени (3:35 до 12:45 по московскому времени), говорится в аккаунте ведомства в сети Х.

Кроме того, по информации министерства, до 6:00 пятницы (1:00 по московскому времени) ВС Тайваня зафиксировали приближение 9 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 6 военных и двух служебных кораблей.

«Девять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня», - уточняется в сообщении.

Китайские аэростаты регулярно приближаются к Тайваню, вызывая недовольство местных властей. Оборонное ведомство Тайваня заявляет, что эти действия могут быть направлены на ведение когнитивной войны с целью подрыва морального духа жителей острова.

Отношения между центральным правительством КНР и Тайванем были прерваны в 1949 году после окончания гражданской войны, когда войска Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение и отступили на остров.

С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией. Пекин считает остров одной из провинций КНР. Отношения с Тайванем являются причиной разногласий между Китаем и США.

#Китай #ноак #аэростаты #Тайвань #военные корабли #Тайваньский пролив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 