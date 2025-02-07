Тайвань сообщил о приближении китайских аэростатов

Министерство обороны Тайваня сообщило 7 февраля о приближении к острову шести китайских аэростатов. Они были замечены 6 февраля в промежутке времени с 8:35 до 17:45 по местному времени (3:35 до 12:45 по московскому времени), говорится в аккаунте ведомства в сети Х.

Кроме того, по информации министерства, до 6:00 пятницы (1:00 по московскому времени) ВС Тайваня зафиксировали приближение 9 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 6 военных и двух служебных кораблей.

«Девять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня», - уточняется в сообщении.

Китайские аэростаты регулярно приближаются к Тайваню, вызывая недовольство местных властей. Оборонное ведомство Тайваня заявляет, что эти действия могут быть направлены на ведение когнитивной войны с целью подрыва морального духа жителей острова.

Отношения между центральным правительством КНР и Тайванем были прерваны в 1949 году после окончания гражданской войны, когда войска Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение и отступили на остров.

С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией. Пекин считает остров одной из провинций КНР. Отношения с Тайванем являются причиной разногласий между Китаем и США.