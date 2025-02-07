Самолет с сотрудниками Пентагона разбился на Филиппинах

На юге Филиппин упал легкий самолет, арендованный американскими военными. В результате крушения погибли четыре человека – один военнослужащий США и три сотрудника Пентагона. Об этом сообщает Life со ссылкой на AP.

В заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США говорится, что самолет выполнял разведывательную миссию по просьбе своих филиппинских союзников.

Причины крушения воздушного судна неизвестны. Известно только, что самолет упал в провинции Магинданао-дель-Сур.

Представитель местных сил безопасности сообщил, что тела четырех погибших спасатели извлекли из-под обломков в городе Ампатуан.

Специалист по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказала, что местные жители видели, как падал самолет. По их данным, из самолета шел дым, а потом они услышали взрыв перед тем, как воздушное судно рухнуло на землю.

На месте крушения самолета никто не пострадал, несмотря на то, что воздушное судно упало в менее чем километре от местных ферм. Единственным, кто погиб, находясь на земле в момент крушения, был буйвол.