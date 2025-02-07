МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет с сотрудниками Пентагона разбился на Филиппинах

Тела четырех погибших извлекли из-под обломков в городе Ампатуан.
Виктория Бокий 2025-02-07 03:01:20
© Фото: fl360aero, X.com © Видео: fl360aero, X.com

На юге Филиппин упал легкий самолет, арендованный американскими военными. В результате крушения погибли четыре человека – один военнослужащий США и три сотрудника Пентагона. Об этом сообщает Life со ссылкой на AP.

В заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США говорится, что самолет выполнял разведывательную миссию по просьбе своих филиппинских союзников.

Причины крушения воздушного судна неизвестны. Известно только, что самолет упал в провинции Магинданао-дель-Сур.

Представитель местных сил безопасности сообщил, что тела четырех погибших спасатели извлекли из-под обломков в городе Ампатуан.

Специалист по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказала, что местные жители видели, как падал самолет. По их данным, из самолета шел дым, а потом они услышали взрыв перед тем, как воздушное судно рухнуло на землю.

На месте крушения самолета никто не пострадал, несмотря на то, что воздушное судно упало в менее чем километре от местных ферм. Единственным, кто погиб, находясь на земле в момент крушения, был буйвол.

#Самолет #Пентагон #крушение #вс сша #Филиппины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 