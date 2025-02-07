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Артиллеристы группировки «Днепр» разгромили блиндажи ВСУ в Запорожье

Эффективность удара была подтверждена оператором разведывательного дрона.
2025-02-07 06:41:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийское подразделение группировки войск «Днепр» уничтожило укрепленные позиции противника в Запорожской области. В лесополосе на Ореховском направлении были обнаружены блиндажи, оборудованные украинскими боевиками.

С помощью беспилотных летательных аппаратов проведена разведка, в ходе которой были замечены передвижения личного состава ВСУ. Дополнительная проверка показала, что это вражеские укрепления. Данные о координатах были переданы на командный пункт.

Артиллеристы открыли огонь по цели из 122-мм гаубицы Д-30. Эффективность удара была подтверждена оператором разведывательного дрона, который вел объективный контроль и корректировку огня.

Бойцы группировки войск «Днепр» продолжают свою работу по огневому подавлению артиллерийских батарей и командных пунктов ВСУ. Они уничтожают огневые средства, склады с боеприпасами, вооружения и военную технику, поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #гаубица #д-30 #запорожская область #Ореховское направление #группировка войск «Днепр»
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