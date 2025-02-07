На севере Москвы из-за взрыва баллона загорелась новостройка

В строящейся многоэтажке на севере Москвы в ЖК «UNO Головинские пруды» произошел пожар. Причиной его возникновения стал взрыв кислородного баллона. Инцидент произошел на Михайловской улице.

«В помещении на втором этаже от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона», - сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Огонь охватил площадь в 14 квадратных метров, разрушены перегородки двух квартир. В результате ЧП никто не пострадал.

Само возгорание было оперативно потушено пожарными расчетами, уточнили в ведомстве.