На севере Москвы из-за взрыва баллона загорелась новостройка

В строящейся многоэтажке на севере Москвы в ЖК «UNO Головинские пруды» произошел пожар. Причиной его возникновения стал взрыв кислородного баллона. Инцидент произошел на Михайловской улице.
«В помещении на втором этаже от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона», - сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Огонь охватил площадь в 14 квадратных метров, разрушены перегородки двух квартир. В результате ЧП никто не пострадал.
Само возгорание было оперативно потушено пожарными расчетами, уточнили в ведомстве.
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