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На севере Москвы из-за взрыва баллона загорелась новостройка

Причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона из-за воздействия высокой температуры. Никто не пострадал, сообщили в МЧС.
Ирина Егорова 2025-02-07 22:41:18
© Фото: unogolovinskie, Telegram © Видео: unogolovinskie, Telegram

В строящейся многоэтажке на севере Москвы в ЖК «UNO Головинские пруды» произошел пожар. Причиной его возникновения стал взрыв кислородного баллона. Инцидент произошел на Михайловской улице.

«В помещении на втором этаже от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона», - сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Огонь охватил площадь в 14 квадратных метров, разрушены перегородки двух квартир. В результате ЧП никто не пострадал.

Само возгорание было оперативно потушено пожарными расчетами, уточнили в ведомстве.

#пожар #взрыв #газ #МЧС #баллон #многоэтажка
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