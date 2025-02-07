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Во Франции обнаружили девять саркофагов возрастом 1,3 тысячи лет

Находку обнаружили в ходе раскопок на площади Ренодель.
Ирина Егорова 2025-02-07 22:16:41
© Фото: Ahmed ZakotKeystone Press Agency, Global Look Press

На юго-западе Франции нашли девять древних саркофагов. Их захоронили 1 300 лет назад, сообщает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Находку обнаружили во время раскопок на площади Ренодель.

Как сообщает издание, саркофаги относятся к эпохи Меровингов, датируемых V—VIII веками.

«Также были обнаружены следы погребальных практик, относящихся к XVII веку: три захоронения в гробах, датируемые XI–XIII веками, и четыре могилы в открытом грунте или гробах, датируемые XV–XVII веками», - говорится в материале.

Ученые-археологи надеются найти еще несколько ценных раскопок во время подготовки к озеленению района Сен-Серен.

Уточняется, что жители Бордо вскоре смогут лично оценить масштаб этого открытия и его историческое значение - на месте будут организованы места посещения этих захоронений.

Чаще подобные саркофаги находят в Египте. Некоторым из них почти три тысячи лет. Несмотря на солидный возраст они в большинстве своем хорошо сохраняются. Они бывают украшены цветочными гирляндами и символическими дисками, которые, как считалось, защищают души умерших в загробном мире.

#Франция #саркофаги #Раскопки #археологи #находка
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