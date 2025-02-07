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Медсестра Крючкова рассказала, как спасала раненых в партизанском отряде

О ее находчивости, силе духа и доблестном труде даже написали в газете. Медсестра с гордостью вспоминает эту историю - тогда ее работу оценил политрук.
Ирина Егорова 2025-02-07 18:16:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Медсестра Надежда Крючкова спасла много жизней в партизанском отряде, выхаживая раненых бойцов. Во время бомбардировки она круглые сутки не отходила от окровавленных бойцов, бинтовала и поднимала мужчин с колен.

«Как только я пришла в отряд, мне показали, где находятся раненые. Их было очень много. Бинтов не было, ребята ходили в деревню и там находили простыни. Я рвала их на полоски, стирала, сушила, и это были у нас бинты», - вспоминает Крючкова.

О ее находчивости, силе духа и доблестном труде даже написали в газете. Медсестра с гордостью вспоминает эту историю - тогда ее работу оценил политрук.

Там же в партизанском отряде Крючкова познакомилась со своим будущим мужем, в 1944-м они расписались и всю жизнь прожили вместе.

До Победы в Великой Отечественной войне остался 91 день. Мы ведем обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики расскажут о своих подвигах и воспоминаниях.

#Победа #Великая Отечественная война #бинты #медсестра #100 дней до победы
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