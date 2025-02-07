Внучке экс-мэра Самары предъявлено обвинение в его убийстве

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), сообщает СК РФ. Накануне ее арестовали на два месяца.

По версии следствия, обвиняемая заранее готовилась к жестокой расправе над своими родственниками - купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следователей, это удалось установить при осмотре квартиры погибших - помещение было обработано химическим раствором щелочи. Предполагается, что на убийство бабушки и дедушки она могла пойти на почве возникших неприязненных отношений.

«По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города», - добавила пресс-служба СК РФ.

На видео, опубликованном ведомством, внучка самарского экс-мэра, предположительно, выносит его останки в бочке.

О пропаже экс-мэра Самары и его супруги в полицию сообщил 31 января их друг. Силовики выяснили, что в последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. На данный момент тела Виктора Тархова и его супруги не найдены.