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Летчики Севфлота на Су-33 и Су-30СМ отработали перехват целей в облаках

Заполярье считается одним из самых сложных регионов для выполнения полетов из-за низких температур, сильных ветров и ограниченной видимости.
2025-02-06 09:06:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи корабельных истребителей смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полеты в условиях ограниченной видимости. В рамках боевой подготовки летчики самолетов Су-33 и Су-30СМ отработали перехват воздушных целей и пилотирование в облаках.

Помимо этого, экипажи отработали взлет и посадку с заснеженной полосы, навигацию и элементы взаимодействия с наземными службами.

«Истребительный полк выполняет задачи по патрулированию в акваториях Баренцева и Норвежского морей, а также находится на боевом дежурстве. Мы выполняем задачи по перехвату воздушных целей над нейтральными водами», - рассказал командир звена авиационной эскадрильи Алимхан.

В течение летной смены было совершено более 20 самолето-вылетов. После выполнения плановых полетов летчики вернулись на аэродромы постоянного базирования.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Северный флот #североморск #Су-30СМ
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