Летчики Севфлота на Су-33 и Су-30СМ отработали перехват целей в облаках

Экипажи корабельных истребителей смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полеты в условиях ограниченной видимости. В рамках боевой подготовки летчики самолетов Су-33 и Су-30СМ отработали перехват воздушных целей и пилотирование в облаках.

Помимо этого, экипажи отработали взлет и посадку с заснеженной полосы, навигацию и элементы взаимодействия с наземными службами.

«Истребительный полк выполняет задачи по патрулированию в акваториях Баренцева и Норвежского морей, а также находится на боевом дежурстве. Мы выполняем задачи по перехвату воздушных целей над нейтральными водами», - рассказал командир звена авиационной эскадрильи Алимхан.

В течение летной смены было совершено более 20 самолето-вылетов. После выполнения плановых полетов летчики вернулись на аэродромы постоянного базирования.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.