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В Хабаровском крае протестировали роботележки для бойцов в зоне СВО

Партия из пяти первых роботизированных тележек прибудет в зону специальной военной операции.
2025-02-06 06:34:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первую партию роботизированных тележек для нужд бойцов в зоне спецоперации создали в Хабаровском крае. С их помощью можно доставлять грузы или эвакуировать раненых. Такие агрегаты необходимы в зоне боевого соприкосновения на местности, которая активно просматривается и обстреливается противником.

«По поручению губернатора Хабаровского края у нас создано производство роботизированных комплексов. Пять единиц роботизированных тележек уже изготовлены для нужд фронта. Сейчас готовимся отправлять их в зону спецоперации. Губернатор поручил многократно нарастить темпы производства», - рассказал вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, который лично оценил характеристики изделий перед их отправкой в зону СВО.

Производитель тележек - научно-технический центр АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Основная его задача - производство роботизированных тележек и беспилотников.     

«Также мы начали производство FPV-дронов, чтобы наши бойцы всегда чувствовали поддержку со стороны тыла», - добавил Мельников.

Правительство Хабаровского края постоянно помогает бойцам в зоне спецоперации. На передовую уже отправлены высокопроходимые автовездеходы «Ерофей», а также различные оптические приборы.

Ранее бойцам авиационного соединения передали детекторы дронов «Булат». Устройства позволяют зафиксировать приближение БПЛА на расстоянии до полутора километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Хабаровский край #дроны #СВО #роботизированные тележки
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