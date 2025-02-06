В Хабаровском крае протестировали роботележки для бойцов в зоне СВО

Первую партию роботизированных тележек для нужд бойцов в зоне спецоперации создали в Хабаровском крае. С их помощью можно доставлять грузы или эвакуировать раненых. Такие агрегаты необходимы в зоне боевого соприкосновения на местности, которая активно просматривается и обстреливается противником.

«По поручению губернатора Хабаровского края у нас создано производство роботизированных комплексов. Пять единиц роботизированных тележек уже изготовлены для нужд фронта. Сейчас готовимся отправлять их в зону спецоперации. Губернатор поручил многократно нарастить темпы производства», - рассказал вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, который лично оценил характеристики изделий перед их отправкой в зону СВО.

Производитель тележек - научно-технический центр АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Основная его задача - производство роботизированных тележек и беспилотников.

«Также мы начали производство FPV-дронов, чтобы наши бойцы всегда чувствовали поддержку со стороны тыла», - добавил Мельников.

Правительство Хабаровского края постоянно помогает бойцам в зоне спецоперации. На передовую уже отправлены высокопроходимые автовездеходы «Ерофей», а также различные оптические приборы.

Ранее бойцам авиационного соединения передали детекторы дронов «Булат». Устройства позволяют зафиксировать приближение БПЛА на расстоянии до полутора километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.