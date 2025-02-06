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Guardian: страны ЕС не знают, где взять деньги на оборону

Европейские страны также столкнулись с нехваткой высококвалифицированных кадров в вооруженных силах и оборонных компаниях.
Виктория Бокий 2025-02-06 05:51:41
© Фото: Meng Dingbo Xin Hua Globallookpress

Странам ЕС придется брать займы, чтобы повысить расходы на оборону. Однако это в будущем приведет к экономическим проблемам европейских стран. Об этом пишет газета Guardian.

Помимо нехватки денег на повышение оборонных расходов, Европа также столкнулась с недостатком высококвалифицированных кадров в вооруженных силах, оборонных компаниях и кибербезопасности.

В материале обратили внимание на то, что многие европейские армии сократились до самого низкого уровня с 19 века.

Кроме того, по данным газеты, в европейских странах нет единого мнения в вопросах коллективной защиты.

#Европа #ЕС #Оборона #страны ЕС #оборонные расходы
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