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Хирург с десятилетним стажем рассказал об опыте спасения бойцов на СВО

За героизм и профессионализм весь взвод наградили государственными наградами. Сам Тополь удостоился ордена Мужества.
2025-02-06 07:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Хирург с десятилетним стажем с позывным Тополь командует операционно-перевязочным взводом медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». На СВО он впервые столкнулся с боевой травмой, какую не встретишь на гражданке.

Тополь рассказывает о человеке, который получил осколочное ранение трахеи. Боец не мог дышать, у него было сильное кровотечение.

«Мы провели трахеостомию, остановили кровотечение, перевели его на ИВЛ и эвакуировали. Благодаря водителям, которые тоже сделали невозможное и быстро довезли по разбитым дорогам. Потом он нас вспомнил, и он оказался жив», - рассказал врач.

Пункт сбора и эвакуации раненых, где служат Тополь и его взвод, расположен всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Военные медики спасают жизни военнослужащих в опасных условиях, рискуя своей жизнью под обстрелами артиллерии и беспилотной авиации противника.

В одном из случаев, рассказывает он, пришлось оперировать прямо на месте, не дожидаясь эвакуации, которая могла бы стать для бойца последней. Благодаря слаженной работе взвода солдат не только выжил, но и пошел на поправку.

За героизм и профессионализм весь взвод наградили государственными наградами. Сам Тополь удостоился ордена Мужества. По его словам, этот орден заслужил весь медицинский взвод.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #военный врач #Орден мужества #спасение #хирург #группировка войск запад
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