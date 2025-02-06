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Рубио обвинил ЮАР в совершении «очень плохих вещей»

«Очень плохими вещами» Рубио назвал экспроприацию частной собственности и использование G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости».
Виктория Бокий 2025-02-06 03:36:42
© Фото: Ron Sachs, Cnp For Ny Post, Keystone Press Agency, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге по причине того, что ЮАР делает «очень плохие вещи». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи», - говорится в сообщении.

Под «плохими вещами» Рубио подразумевает экспроприацию частной собственности и использование самого саммита для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости».

В конце сообщения американский госсекретарь напомнил, в чем заключается его работа, а именно – в продвижении национальных интересов Соединенных Штатов, а не в том, чтобы «тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом».

#сша #Саммит G20 #Йоханнесбург #госсекретарь США #Марко Рубио
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