Рубио обвинил ЮАР в совершении «очень плохих вещей»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге по причине того, что ЮАР делает «очень плохие вещи». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я не буду присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка совершает очень плохие вещи», - говорится в сообщении.

Под «плохими вещами» Рубио подразумевает экспроприацию частной собственности и использование самого саммита для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости».

В конце сообщения американский госсекретарь напомнил, в чем заключается его работа, а именно – в продвижении национальных интересов Соединенных Штатов, а не в том, чтобы «тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом».