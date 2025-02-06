Разбирательства вместо учебы: как онлайн-платформа обманула студентов

Дмитрий Пономарев пришел по юридическому адресу онлайн-университета, в котором проходил обучение, и увидел голые стены и остатки старой офисной мебели. На рекламу учебного центра он наткнулся в интернете. Связался с ним, и менеджеры IT-курсов убедили его взять кредит порядка 150 тысяч рублей на обучение. Уверяли, что с погашением проблем не будет.

«Они пообещали золотые горы. Что будут за тебя платить полгода, будут предоставлять клиентов. Подумал - почему бы не попробовать. Ты полгода не платишь, они предоставляют проекты, ты этими проектами зарабатываешь и закрываешь долг перед банком. Это и подкупило», - объясняет Дмитрий Пономарев.

Какое-то время обучение действительно проходило и некоторым студентам даже помогали закрывать первые платежи.

«Это было реальное обучение. Онлайн-платформа, раз в неделю были вебинары с живым общением. В чате педагоги все время поддерживали контакт. Но в январе они прекратили поддерживать свой сайт и он перестал работать», - говорит другой обучавшийся Дмитрий Чалов.

Онлайн-университет предлагает не только обучение самым востребованным IT-специальностям. Выпускникам обещают помочь с трудоустройством - оформить портфолио, составить и разослать резюме, подготовиться к собеседованию. И даже составить карьерный план, чтобы найти для себя действительно лучшую вакансию.

Обучение было доступно на любом мобильном устройстве в любое удобное время. В онлайн-университет приходили люди со всей страны. Стоимость курсов доходила до 12 тысяч рублей в месяц. Многих подкупало именно обещанное впоследствии трудоустройство.

Петербуржец Владимир Рыжков хотел повысить квалификацию по тестированию программного обеспечения. Теперь вместо диплома он показывает кредит на 140 тысяч рублей. В долгах, говорит он, вся его группа - а это два десятка человек. Онлайн-университет кинул не только своих студентов, но и преподавателей.

«Мы нашли даже нашего преподавателя через Telegram. Я с ним списался - его точно так же обманули, вообще не заплатили зарплату, хотя он с нами работал. Потом еще другой преподаватель - та же самая история. То есть, там растворились наши деньги в пустоте», - рассказывает Владимир Рыжков.

Теперь пострадавшие сообща онлайн прокачивают знания гражданского и уголовного права. Делятся опытом - например, как правильно оформить заявление в полицию.

Деньги потеряли тысячи людей в двух онлайн-университетах - Skill Place и Urban. Оба зарегистрированы в Казани. Платформы действовали по одной схеме. На условиях анонимности бывшая сотрудница онлайн-курсов рассказала, как шла обработка клиентов.

«Звонков должно было быть 200-300 в день. Если студент спросил про бесплатное обучение, то говорили, что в течение 6 месяцев обучение оплачивает университет, в этот период никаких вложений не делаете, все так, как написано в рекламе. Спрашивали - есть ли опыт в IT-сфере и так далее. Шли даже люди 50 лет. Мне так жалко людей», - говорит она.

Солидный сайт, наличие договора и масса положительных отзывов не гарантируют добросовестного обучения. По словам специалистов, даже опытному человеку сложно не нарваться на мошенников.

«Остается доверять только тем, кто на рынке давно, или вашим знакомым, которые лично уже прошли какие-то курсы. Я не рекомендую влезать в кредиты и рассрочки и расставаться с крупными суммами, потеря которых может ударить по вашему бюджету. И очень подозрительно, если вас пытаются убедить, что ваши расходы окупятся, только берите курс. Это сигнал, что здесь не стоит доверять - вас явно пытаются развести, чтобы вы быстро расстались с деньгами», - комментирует эксперт по онлайн-образованию и коммуникациям Ксения Марсова.

Сейчас пострадавшие подают коллективные судебные иски и пишут заявления в полицию. В случившемся они видят явные признаки уголовного преступления. Надеются хотя бы вернуть свои деньги, если нет надежды получить диплом.