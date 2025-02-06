Кабмин выделил 412 млн рублей на выплаты для вынужденно покинувших Донбасс

Правительство России выделило почти 412 миллионов рублей регионам РФ для соцвыплат гражданам, которые вынужденно покинули Донбасс и территорию Украины и прибыли в Россию. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат почти 42 тысячи человек. Средства взяты из резервного фонда правительства РФ.

Мера реализуется в качестве социальной поддержки граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших на территорию РФ (в границах до 30 сентября 2022 года), говорится в документе.

Беженцам для получения ассигнаций необходимо будет подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие их статус. За получением выплат имеют право обратиться инвалиды, пенсионеры, беременные, а также родители-одиночки.