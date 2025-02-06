Дочь маршала авиации Судец вспомнила о горах гильз в освобожденной Вене

Дочь маршала авиации Владимира Александровича Судец Галина вспоминает, как папа разрешил ей побегать по парку в освобожденной Красной армией Вене. Там школьница наткнулась на гору гильз и ощутила всю ожесточенность сражений за «жемчужину» Европы.

«Фашисты бились ожесточенно, когда они поняли, что их песенка спета, они хотели уничтожить как можно больше значительных исторических мест в Вене - собор Святого Стефана, городскую ратушу, и взорвать Имперский мост в Вене. Он имел еще и стратегическое значение», - рассказала Галина Судец.

Выжившие в этом штурме советские солдаты оберегали каждый сантиметр в, казалось бы, чужом для них городе. Отец Галины — маршал авиации Владимир Судец, был одним из таких. В боях за Вену свои жизни отдали 18 000 советских солдат и офицеров, общие безвозвратные потери в операции превысили 38 000 человек.

Одну из ключевых ролей как в успехе венской операции, так и в освобождении Вены сыграл командующий 3-им украинским фронтом маршал Федор Толбухин.

«Это был удивительный человек. Всю войну он прошел с тяжелой формой диабета. Сталин лично заказывал ему очищенный инсулин, на котором он мог жить. Когда в Венгрии был получен приказ войскам двигаться в Австрию, маршал не подчинился приказу. Потому что видел, какова ситуация в Венгрии. Его непослушание, и то, что он оставил войска в Венгрии значительно приблизили Победу», - рассказала Галина Судец.

Маршал Толбухин - единственный полководец, под руководством которого были освобождены от фашистов пять европейских столиц: Вена, Белград, Будапешт, Бухарест и София. Его победам Москва салютовала 34 раза.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 92 дня. Мы ведем обратный отсчет до юбилея — 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики расскажут о своих подвигах и воспоминаниях.