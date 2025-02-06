Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле заинтересовался возможностью полетов на Марс животных - собак, коров, зайчиков. Данный вопрос о современных радиационно-защитных композитах он задал лауреату премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год Наталье Черкашиной.

«Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты - они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?» - спросил российский лидер.

Черкашина ответила, что сейчас ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов, наука не стоит на месте, а значит, это возможно при необходимости.

Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова занимается созданием высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для космонавтов и оборудования для длительного орбитального полета. Использование материалов, по словам ученого, позволит увеличить срок нахождения космонавтов на орбите, что актуально для лунной программы, и «удешевить» электронику. Материалы прошли наземные испытания, потом были проведены апробации в космосе. Они располагались в каюте космонавтов - это наиболее уязвимое место с точки зрения радиации в космосе, добавила Черкашина.

Черкашина, помимо научной деятельности, воспитывает троих детей, младшему из которых всего 10 месяцев. Он вместе с мамой и бабушкой приехал на вручение наград в столицу. Владимир Путин поаплодировал девушке и выразил ей слова поддержки, пожелал успехов.