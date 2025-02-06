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Водитель рассказал, как спас годовалую девочку на дороге в Подмосковье

Мужчина случайно увидел ночью на дороге ребенка почти без одежды. Девочка сильно плакала, была напуганной и замерзшей.
Ирина Егорова 2025-02-06 16:15:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Московской области на Старо-Рязанском шоссе годовалая девочка едва не попала под колеса автомобилей. Она была практически без одежды, в одной пижаме, и ходила по обочине одна без родителей.

Случайным образом ее заметил мимо проезжающий водитель, который и спас ребенка. Мужчина остановился, взял девочку на руки и отнес в машину согреться. По его словам, она была вся замерзшая, руки были красными, ребенок очень сильно плакал.

«Я ехал в сторону дома. Время было 4.30. Проезжаю, смотрю, что-то белое на дороге - думал, кошка или собачка, взял левее, чтобы проехать. Потом дал по тормозам, смотрю, оказывается, это ребенок. Как она оказалась здесь, я не знаю», - рассказал корреспонденту «Звезды» водитель.

После этого он укутал девочку в плед, успокоил ее, вызвал скорую и полицию. Пока водитель вместе с ребенком в припаркованном автомобиле ждал медиков и правоохранителей, к машине подошла женщина, которая представилась бабушкой годовалой девочки и попросила ее отдать.

«Я сказал, что не дам ребенка, попросил номер ее родителей, чтобы она доказала, что это ее внучка. Она не могла ничего объяснить...» - добавил герой.

Мужчина сказал, что находится в шоке от этой ситуации, сам он воспитывает 10-месячного сына. Также он рассказал, что позже с ним связалась мать девочки. По ее словам, с ее дочкой все хорошо, их выписали из больницы. Женщина передала слова благодарности мужчине, предложила ему материальное вознаграждение, но тот отказался. 

Официальной информации, почему младенец оказался один на дороге, пока нет. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и жестоком обращении с детьми.

#Подмосковье #ребенок #спасение #девочка #наш эксклюзив #водитель #Скорая помощь
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