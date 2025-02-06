Скончался бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов

На 67-м году жизни скончался бывший первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов, сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались», - написал Карасин в Telegram.

О смерти дипломата стало известно сегодня, 6 февраля. Карасин назвал Титова близким другом и незаурядным человеком, с которым он «делил радости и невзгоды» в течение многих десятилетий. Он добавил, что случившееся стало большим личным горем для него, уточнили в 360.ru.

Титов занимал пост первого замглавы МИД с 2013 по 2024 год, ранее трудился в качестве посла России в Болгарии и советника-посланника посольства нашей страны в Швеции.