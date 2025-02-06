МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Скончался бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов

О смерти высокопоставленного дипломата стало известно сегодня, 6 февраля.
Елизавета Кондрикова 2025-02-06 14:01:48
© Фото: РИА Новости, МИД РФ

На 67-м году жизни скончался бывший первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов, сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались», - написал Карасин в Telegram.

О смерти дипломата стало известно сегодня, 6 февраля. Карасин назвал Титова близким другом и незаурядным человеком, с которым он «делил радости и невзгоды» в течение многих десятилетий. Он добавил, что случившееся стало большим личным горем для него, уточнили в 360.ru.

Титов занимал пост первого замглавы МИД с 2013 по 2024 год, ранее трудился в качестве посла России в Болгарии и советника-посланника посольства нашей страны в Швеции.

#Россия #дипломат #МИД РФ #Владимир Титов #первый замглавы мид
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 