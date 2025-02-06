МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ураган» разрушил опорники ВСУ в курском приграничье

Применение осколочно-фугасных боеприпасов позволило максимально эффективно поразить фортификационные сооружения.
2025-02-06 07:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» из артиллерийской бригады ВДВ в Новороссийске провели успешную операцию по уничтожению опорных пунктов украинских вооруженных сил в приграничном районе Курской области.

В ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов были обнаружены замаскированные позиции с личным составом ВСУ. Эта информация незамедлительно была передана на командный пункт артиллерии.

После получения точных координат целей от подразделений беспилотной авиации расчеты 220-миллиметровых РСЗО «Ураган» произвели залп по установленным целям. Корректировка огня и подтверждение поражения целей осуществлялись в режиме реального времени благодаря работе расчетов БПЛА, обеспечивающих непрерывное наблюдение за зоной поражения.

Применение осколочно-фугасных боеприпасов позволило максимально эффективно поразить фортификационные сооружения, заглубленные укрепления, бронетехнику и живую силу противника, демонстрируя высокую точность и мощь российской артиллерии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #артиллерия #бпла #Украина #Курская область #ВСУ #РСЗО «Ураган»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 