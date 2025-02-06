Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» из артиллерийской бригады ВДВ в Новороссийске провели успешную операцию по уничтожению опорных пунктов украинских вооруженных сил в приграничном районе Курской области.

В ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов были обнаружены замаскированные позиции с личным составом ВСУ. Эта информация незамедлительно была передана на командный пункт артиллерии.

После получения точных координат целей от подразделений беспилотной авиации расчеты 220-миллиметровых РСЗО «Ураган» произвели залп по установленным целям. Корректировка огня и подтверждение поражения целей осуществлялись в режиме реального времени благодаря работе расчетов БПЛА, обеспечивающих непрерывное наблюдение за зоной поражения.

Применение осколочно-фугасных боеприпасов позволило максимально эффективно поразить фортификационные сооружения, заглубленные укрепления, бронетехнику и живую силу противника, демонстрируя высокую точность и мощь российской артиллерии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.