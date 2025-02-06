Йошкар-Олинское соединение РВСН вывело «Ярсы» на патрулирование

Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения вывели на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Видео работы ракетчиков распространило Минобороны России.

Расчеты ПГРК «Ярс» выполняют марши на расстояние до 100 километров. Они тренируются рассредоточивать агрегаты, отрабатывают их инженерное оборудование, маскировку и боевое охранение, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

В частности, подразделения учатся маскировать в лесу агрегаты ПГРК «Ярс». Такие мероприятия дают возможность проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.