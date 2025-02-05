Рация, костер, патрон: как космонавты тренируются выживать в лесу

Алексей Леонов и Павел Беляев в истории отечественной космонавтики единственные, кому реально пришлось выживать в зимней тайге в марте 1965-го. Больше неплановых приземлений не случалось. Да и погода сегодня на учениях совсем не соответствует тем реалиям - практически весна! Но тренеры приготовили свои испытания для тех, кто проходит этот квест.

По легенде спускаемый аппарат приземлился в лесу. Космонавты оборудовали лагерь поодаль от него. Нашли место, максимально соответствующие по условиям тому, чтобы пережить эти пару дней.

Только в паре десятков метров от места приземления нашлась среди зарослей площадка для того, чтобы поставить вигвам из парашюта и стволов деревьев. Это главное средство спасения от холода. Членов условного экипажа учат в условиях нештатной посадки в лесисто-болотистой местности максимально использовать подручные материалы.

На этой тренировке в лесу условный экипаж вторые сутки. По легенде место приземления спускового аппарата спасатели уже обнаружили. Теперь надо обозначить лагерь, чтобы они смогли спланировать операцию. Для этого используют сигнальный костер и специальный пиропатрон.

Такой подход к обучению сформировали с учетом опыта. Единственный реальный случай посадки в лесу в истории отечественной космонавтики произошел, когда первый вышедший в открытый космос человек Алексей Леонов вместе с напарником Павлом Беляевым из-за нештатной ситуации при спуске оказались в глухой зимней тайге.

Тогда у космонавтов элементарно не оказалось с собой топора, чтобы рубить деревья. Леонова и Беляева искали несколько дней. Скафандры были полны влаги. Их пришлось разрезать и обмотаться ими, чтобы не замерзнуть.

«Когда эта нештатная посадка произошла, у них, по сути, из снаряжения были только скафандры и полетные комбинезоны. От Алексея Архиповича (Леонова - прим. ред.) эта идея и возникла - что надо серьезно прорабатывать вопрос», - рассказывает замначальника управления цента подготовки космонавтов Анатолий Забрусков.

Теперь специальных космических средств выживания на такой случай целый набор. Летный комбинезон, куртка и теплая верхняя одежда. Здесь принцип такой: чем больше слоев - тем больше воздушная теплоизоляция, тем теплее. Выдерживает комплект до 50 градусов ниже нуля.

В Подмосковье проходят уроки выживания для космонавтов. Покорители Вселенной отрабатывают нештатную посадку в лесу, обустройство лагеря, способы привлечения внимания - жгут костры, запускают сигнальные ракеты и даже пускают солнечных зайчиков.

Радиостанция для связи с поисково-спасательными службами, сигнальные ракеты, шестилитровый запас воды на троих - такой состав экипажа. Все подобрано так, чтобы и потребности закрыть, и место в корабле сэкономить.

Это сейчас члены условного экипажа выглядят бодрыми. В случае реальной нештатной ситуации после космического полета состояние совсем иное.

«Поймите: после возвращения из космического полета физические возможности космонавта сильно снижены», - говорит Герой России, командир условного экипажа Дмитрий Петелин.

Погода для тренировки выпала необычная. Температура - около ноля и совсем нет снега, который можно было бы топить, чтобы пополнять запасы воды. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть в наборе выживания - 6 литров на троих.

«Мы называем их "первые весенние выживания". Такого рода тренировок у нас еще не было. Но стараемся извлечь максимум из этих тренировок», - говорит Дмитрий Петелин.

Командир условного экипажа единственный здесь опытный космонавт. На его счету несколько полетов и выход в открытый космос. Основная задача Петелина на этих учениях - делиться опытом с кандидатами в космонавты Эльчином Вахидовым и Анастасией Бурчуладзе.

«Для космонавта командир - я как военнослужащий могу сказать - что это человек, которому можно довериться. Который всегда подскажет, поможет. То есть, командир - это командир», - говорит Вахидов.

Журналисты спросили - что удалось приготовить из того запаса еды, который у космонавтов с собой.

«У нас в запасе вся еда готовая, поэтому готовить ничего не приходится. Нужно просто есть», - отвечает Анастасия Бурчуладзе.

Журналистов просят недолго находиться рядом с космонавтами. Ничего не должно отвлекать их от программы подготовки. Такие тренировки длятся трое суток. По легенде уже сейчас идет планирование спасательной операции. На следующий день отработают оказание первой медицинской помощи и непосредственно эвакуацию.