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Радиотелефонист рассказал о наладке связи под огнем противника

Во время работы на линии боевого соприкосновения бывает много вражеских FPV-дронов и минометных обстрелов.
2025-02-05 07:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Связисты обеспечивают связь в подразделении, с командирами и соседями. Во время работы на передовой связисты часто находятся под огнем противника. О своей службе рассказал старший радиотелефонист с позывным Фил.

После освобождения населенного пункта Терны подразделение, в котором служит Фил, отправили в тыловой район для отдыха и занятий по боевой подготовке. В это время бойцы восстанавливают и обслуживают вооружение и технику.

Фил рассказал, что его задача - обеспечивать связь между группами и командиром. Во время работы на линии боевого соприкосновения бывает много вражеских FPV-дронов и минометных обстрелов. Иногда только что налаженная связь обрывалась, и приходилось быстро ее восстанавливать под огнем противника.

Каждый солдат в штурмовом батальоне в первую очередь штурмовик, а уже потом - медик, связист или оператор БПЛА. Оружие в руках специалистов связи бывает чаще и дольше, чем радиостанции, катушки с проводом или телефоны.

По словам радиотелефониста, всем бывает страшно, но бойцы преодолевают свой страх, потому что нужно выполнять свои задачи, а связь должна быть постоянно.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #связисты #связь #Терны #радиотелефонист
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