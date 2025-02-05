Радиотелефонист рассказал о наладке связи под огнем противника

Связисты обеспечивают связь в подразделении, с командирами и соседями. Во время работы на передовой связисты часто находятся под огнем противника. О своей службе рассказал старший радиотелефонист с позывным Фил.

После освобождения населенного пункта Терны подразделение, в котором служит Фил, отправили в тыловой район для отдыха и занятий по боевой подготовке. В это время бойцы восстанавливают и обслуживают вооружение и технику.

Фил рассказал, что его задача - обеспечивать связь между группами и командиром. Во время работы на линии боевого соприкосновения бывает много вражеских FPV-дронов и минометных обстрелов. Иногда только что налаженная связь обрывалась, и приходилось быстро ее восстанавливать под огнем противника.

Каждый солдат в штурмовом батальоне в первую очередь штурмовик, а уже потом - медик, связист или оператор БПЛА. Оружие в руках специалистов связи бывает чаще и дольше, чем радиостанции, катушки с проводом или телефоны.

По словам радиотелефониста, всем бывает страшно, но бойцы преодолевают свой страх, потому что нужно выполнять свои задачи, а связь должна быть постоянно.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.