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Ветеран ВОВ Барагунов рассказал об ожесточенных боях под Орджоникидзе

Ветерану было 12 лет, когда началась война. Он навсегда запомнил ожесточенные бои за Орджоникидзе (Владикавказ).
Ирина Егорова 2025-02-05 19:04:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Война началась, когда ветерану Великой Отечественной войны Тамерлану Барагунову было 12 лет и подростком он попал в партизанский отряд. Тогда из его села на фронт ушли почти 340 человек, многие из которых были добровольцами. По его словам, самые ожесточенные бои на его памяти велись за Орджоникидзе (Владикавказ).

«Если бы Орджоникидзе сдали, для гитлеровцев открылась бы ровная дорога в Грозный и Баку», - рассказал ветеран.

Ветеран ВОВ вспоминает, что времена были страшными и голодными, но во имя Победы эти лишения ничего не стоили.

«Женщины вязали носки, теплую одежду, последний кусок отдавали. Времена были разные, голодные. Но эти лишения ничего не стоили во имя Победы», - рассказал ветеран.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 93 дня. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны расскажут о своих подвигах и поделятся воспоминаниями.

#ВОВ #Победа #Ветеран #100 дней до победы #партизанский отряд
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