В Госдуме объяснили суть законопроекта о развитии креативных индустрий

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон о развитии творческих индустрий в России. Он вводит основы правового регулирования в этой сфере и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов.

Автор законопроекта и первый заместитель председателя комитета Государственной думы Денис Кравченко рассказал «Звезде», что работал над текстом документа больше года, после чего его еще год обсуждали и принимали депутаты.

«Сейчас ведется работа над подзаконными актами, мы вместе с Министерством экономического развития сформировали план и также выработали восемь подзаконных актов, которые должны быть приняты до апреля месяца», - уточнил он.

Кравченко объяснил суть законопроекта «О развитии креативных (творческих) индустрий». Во-первых, в этом секторе определяются собственно индустрии, основанные на историко-культурном наследии, включая народно-художественный промысел, ремесла, деятельность галерей, индустрии, основанные на произведениях литературы и искусства, включая музыкально-драматические произведения, результаты издательской и исполнительской деятельности.

Во-вторых, создаются единые критерии отнесения территорий к числу креативных кластеров. Такой инструментарий поможет регионам создать рабочую инфраструктуру развития креативной экономики, добавил автор законопроекта.

Кроме того, закон закладывает возможность предоставления мер поддержки всем представителям креативных индустрий. То есть для всех представителей творческих направлений, многие из которых долго оставались в стороне, будут предоставлены равные условия.

«Для этого Министерством экономического развития будет вестись отдельный реестр участников креативных индустрий. Я, как автор, рассчитываю, что данный закон создаст новые условия для развития всего нашего креативного класса, всех тех прогрессивных, энергичных и очень неординарных людей, которые давно ожидали принятия этой важней инициативы», - заключил Кравченко.

Добавим, что закон закрепляет понятие «креативная индустрия», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. По словам Кравченко, «каждый регион сможет как выбрать приоритетные для себя индустрии, так и сделать упор на их развитие и поддержку».