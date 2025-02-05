Президент России Владимир Путин утвердил состав Президиума Госсовета. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В список Президиума Госсовета вошли 26 человек. Среди них - премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также утверждены губернаторы Ставропольского, Приморского и Красноярского края и главы ЯНАО, Татарстана, Республики Саха, Бурятии.

В обновленный состав не вошли несколько губернаторов и вице-премьер Юрий Трутнев.

Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета. Данный орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов РФ. По словам российского лидера, он несет стратегическую роль в системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются в регионах и даже в муниципалитетах России.