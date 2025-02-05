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Задавивший антилоп машинист поздно заметил стадо из-за сложного рельефа

Редкие животные попали на пути через ограждение, которое было повреждено неизвестными ранее.
Ян Брацкий 2025-02-05 14:17:36
© Фото: Telegram/chita_today

Машинист поезда, задавивший стадо краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не заметил животных своевременно из-за сложного рельефа местности. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«По результатам расследования случая наезда поезда на антилоп-дзеренов выяснилось, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами», - сообщили в ЗЖД.

Тяжелому поезду просто не хватило времени, чтобы остановиться перед внезапно появившимися животными, уточнили в пресс-службе.

Сейчас Забайкальская железная дорога работает над недопущением подобных инцидентов, работает специальная комиссия.

К работе привлечены сотрудники Государственного Даурского заповедника, помогающие отслеживать пути миграции антилоп. В результате будут приняты решения о монтаже дополнительных ограждений там, где они необходимы.

#в стране и мире #поезд #Железная дорога #машинист #ЗЖД
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