Задавивший антилоп машинист поздно заметил стадо из-за сложного рельефа

Машинист поезда, задавивший стадо краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не заметил животных своевременно из-за сложного рельефа местности. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«По результатам расследования случая наезда поезда на антилоп-дзеренов выяснилось, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами», - сообщили в ЗЖД.

Тяжелому поезду просто не хватило времени, чтобы остановиться перед внезапно появившимися животными, уточнили в пресс-службе.

Сейчас Забайкальская железная дорога работает над недопущением подобных инцидентов, работает специальная комиссия.

К работе привлечены сотрудники Государственного Даурского заповедника, помогающие отслеживать пути миграции антилоп. В результате будут приняты решения о монтаже дополнительных ограждений там, где они необходимы.