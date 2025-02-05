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ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Задержанные распространяли террористическую идеологию среди крымских мусульман и вербовали сторонников.
Ян Брацкий 2025-02-05 13:59:59
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Крыму пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* (признана в РФ террористической и запрещена). Сотрудники ФСБ задержали пятерых ее членов - граждан России.

«На территории полуострова функционеры террористической структуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и вербовали в свои ряды новых сторонников», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В квартирах и домах, в которых проживали задержанные, были проведены обыски. Найдено большое количество запрещенной литературы, средств связи, документов, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Следственным управлением ФСБ по Крыму возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

* «Хизб ут-Тахрир» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Крым #ФСБ #терроризм #Задержание #«Хизб ут-Тахрир»
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