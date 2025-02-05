МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет БПЛА точно сбросил боеприпас на станцию «Старлинк» ВСУ

Уничтожение средств связи лишает боевиков возможности быстро управлять своим подразделением.
2025-02-05 07:43:00
© Фото: Минобороны России

В Запорожской области разведчики из группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк», которая принадлежала противнику. Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.

Разведчики с помощью дронов постоянно следят за ситуацией в своей зоне ответственности. Они заметили станцию спутниковой связи, которая была спрятана в заброшенном здании. Оператор дрона сообщил об этом на командный пункт.

Ударный дрон отправился к цели и точным сбросом поразил устройство противника. Это лишает боевиков возможности быстро управлять своим подразделением.

Разведчики помогают штурмовым группам. Они наблюдают за обстановкой с воздуха и передают информацию командирам. Кроме того, операторы беспилотников корректируют работу артиллерии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#разведка #Минобороны России #бпла #ВСУ #запорожская область #Ореховское направление #группировка войск «Днепр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 