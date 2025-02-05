Расчет БПЛА точно сбросил боеприпас на станцию «Старлинк» ВСУ

В Запорожской области разведчики из группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк», которая принадлежала противнику. Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.

Разведчики с помощью дронов постоянно следят за ситуацией в своей зоне ответственности. Они заметили станцию спутниковой связи, которая была спрятана в заброшенном здании. Оператор дрона сообщил об этом на командный пункт.

Ударный дрон отправился к цели и точным сбросом поразил устройство противника. Это лишает боевиков возможности быстро управлять своим подразделением.

Разведчики помогают штурмовым группам. Они наблюдают за обстановкой с воздуха и передают информацию командирам. Кроме того, операторы беспилотников корректируют работу артиллерии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.