Облако природного газа накрыло Астрахань

Облако с запахом природного газа накрыло Астрахань. Это произошло сразу после запуска в работу установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе, объяснил жителям губернатор региона Илья Бабушкин.

«Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения <...> во время этого процесса происходит выпуск газа <...> по данным метеослужбы, облако газа смещается в степь», - написал он в своем Telegram-канале.

Там же губернатор опубликовал карту, на которой отмечены территории, на которых сильнее всего ощущается запах газа, а также схематически отображено движение воздушных масс.

Как отметил Бабушкин, в ближайшие дни возможно повторение подобной ситуации, пока предприятие не выйдет на плановый режим работы. Астраханцев попросили не паниковать и сохранять спокойствие.