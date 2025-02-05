МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Облако природного газа накрыло Астрахань

Губернатор области Илья Бабушкин заявил, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве и в ближайшее время состояние воздуха нормализуется.
Ян Брацкий 2025-02-05 12:19:43
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Облако с запахом природного газа накрыло Астрахань. Это произошло сразу после запуска в работу установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе, объяснил жителям губернатор региона Илья Бабушкин.

«Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения <...> во время этого процесса происходит выпуск газа <...> по данным метеослужбы, облако газа смещается в степь», - написал он в своем Telegram-канале.

Там же губернатор опубликовал карту, на которой отмечены территории, на которых сильнее всего ощущается запах газа, а также схематически отображено движение воздушных масс.

Как отметил Бабушкин, в ближайшие дни возможно повторение подобной ситуации, пока предприятие не выйдет на плановый режим работы. Астраханцев попросили не паниковать и сохранять спокойствие.

#газ #Астрахань #облако #бабушкин #АГПЗ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 