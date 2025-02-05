При ДТП в Турции пострадали 33 пассажира автобуса, включая 8 детей

Тридцать три человека, включая восемь несовершеннолетних, пострадали в результате дорожной аварии в Турции, где в кювет вылетел пассажирский автобус.

Инцидент произошел по дороге из Антальи в Адыяман, сообщает телеканал TRT. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Все пострадавшие, включая водителя и его помощников, госпитализированы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит установить истинную причину случившегося и степень виновности водителя.