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При ДТП в Турции пострадали 33 пассажира автобуса, включая 8 детей

Водитель попавшего в аварию автобуса мог потерять управление на трассе.
Ян Брацкий 2025-02-05 10:33:59
© Фото: Walter G. Allgöwer, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Тридцать три человека, включая восемь несовершеннолетних, пострадали в результате дорожной аварии в Турции, где в кювет вылетел пассажирский автобус.

Инцидент произошел по дороге из Антальи в Адыяман, сообщает телеканал TRT. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Все пострадавшие, включая водителя и его помощников, госпитализированы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит установить истинную причину случившегося и степень виновности водителя.

#в стране и мире #Турция #полиция #ДТП #автобус #Анталья
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