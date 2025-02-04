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Цивилева исполнила новогоднее желание 13-летней школьницы из Ульяновска

В Москву школьницу из Ульяновска пригласили с сестрой и мамой.
Ян Брацкий 2025-02-04 08:01:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева исполнила мечту 13-летней Анны из Ульяновска. Девочка хотела побывать в московском цирке. Это Аня загадала, когда участвовала в акции «Елка желаний».

Семья прогулялась по Красной площади и побывала на экскурсии в Центральном доме Российской армии, где артисты военного оркестра провели для них мастер-класс игры на музыкальных инструментах. Анна получила в подарок барабанные палочки.

Самым запоминающимся стал долгожданный поход в цирк, где семью встретил директор Эдгард Запашный. Гостей из Ульяновска провели по цирковому закулисью, познакомили с артистами - тиграми, львами, слонами, а также рассказали о подготовке к выступлению.

«Я сама сейчас ощутила себя маленькой девочкой, когда увидела льва очень близко, когда еще можно побывать в цирке за кулисами», - призналась мама девочки Оксана Сильченкова.

А завершением поездки в Москву стало посещение музея Вооруженных сил и Национального центра «Россия», где Анна узнала о достижениях и будущем нашей страны.

#Минобороны РФ #цирк #Запашный #елка желаний #цивилева
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