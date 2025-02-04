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Под Екатеринбургом тушат мощный пожар на производстве полиэтилена

Во время тушения огня сохранялась угроза его перехода на соседние строения.
Ян Брацкий 2025-02-04 06:42:22
© Фото: Telegram/mchs66 © Видео: Telegram/mchs66

Ангар полыхает на площади 2400 квадратных метров под Екатеринбургом. Инцидент произошел в поселке Полеводство ранним утром.

По предварительной информации, внутри ангара находилось производство полиэтилена.

«Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать возгорание», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Также сообщается о частичном обрушении кровли. О причинах пожара пока ничего не известно, также не поступало информации о погибших или пострадавших.

На месте продолжается тушения огня, для этого задействован беспилотник.

Борьбу с пожаром ведут 50 спасателей и 17 единиц специальной техники.

#пожар #Свердловская область #Екатеринбург #спасатели #МЧС России #ангар
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