Под Екатеринбургом тушат мощный пожар на производстве полиэтилена

Ангар полыхает на площади 2400 квадратных метров под Екатеринбургом. Инцидент произошел в поселке Полеводство ранним утром.

По предварительной информации, внутри ангара находилось производство полиэтилена.

«Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать возгорание», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Также сообщается о частичном обрушении кровли. О причинах пожара пока ничего не известно, также не поступало информации о погибших или пострадавших.

На месте продолжается тушения огня, для этого задействован беспилотник.

Борьбу с пожаром ведут 50 спасателей и 17 единиц специальной техники.