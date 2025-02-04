МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты раздали жителям освобожденной Елизаветовки продукты и топливо

Российские солдаты оказывают им медицинскую помощь и помогают с оформлением документов.
2025-02-04 06:54:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 10-го танкового полка Южной группировки войск раздали помощь жителям освобожденного села Елизаветовка в Донецкой Народной Республике.

Российские военнослужащие продвигают линию фронта в ходе специальной военной операции и помогают жителям освобожденных территорий.

В декабре прошлого года 10-й танковый полк Южной группировки войск освободил село Елизаветовка на юге от Курахово.

Танкисты поддерживают местных жителей, которые остались дома, несмотря на обстрелы и угрозы ВСУ. Российские солдаты посещают жителей и завозят им продукты, лекарства, теплые вещи, топливо для генераторов и средства первой необходимости, оказывают медицинскую помощь и помогают с оформлением документов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ДНР #лекарства #ВСУ #топливо #помощь #продукты #елизаветовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 