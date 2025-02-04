Танкисты раздали жителям освобожденной Елизаветовки продукты и топливо

Бойцы 10-го танкового полка Южной группировки войск раздали помощь жителям освобожденного села Елизаветовка в Донецкой Народной Республике.
Российские военнослужащие продвигают линию фронта в ходе специальной военной операции и помогают жителям освобожденных территорий.
В декабре прошлого года 10-й танковый полк Южной группировки войск освободил село Елизаветовка на юге от Курахово.
Танкисты поддерживают местных жителей, которые остались дома, несмотря на обстрелы и угрозы ВСУ. Российские солдаты посещают жителей и завозят им продукты, лекарства, теплые вещи, топливо для генераторов и средства первой необходимости, оказывают медицинскую помощь и помогают с оформлением документов.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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