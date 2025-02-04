Байден подписал контракт с голливудским агентством по поиску талантов

После завершения своей президентской карьеры экс-глава Белого Дома Джо Байден подписал контракт с голливудским агентством Creative Artists Agency, которое занимается поиском талантов. Об этом сообщает газета New York Post.
Однако творческие планы экс-президента США пока неизвестны.
По данным газеты, Джо Байден сейчас только «потенциально присматривается» к проектам в Голливуде.
Отмечается, что с этим же голливудским агентством подписывали контракты Барак Обама и его жена Мишель.
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