Байден подписал контракт с голливудским агентством по поиску талантов

После завершения своей президентской карьеры экс-глава Белого Дома Джо Байден подписал контракт с голливудским агентством Creative Artists Agency, которое занимается поиском талантов. Об этом сообщает газета New York Post.

Однако творческие планы экс-президента США пока неизвестны.

По данным газеты, Джо Байден сейчас только «потенциально присматривается» к проектам в Голливуде.

Отмечается, что с этим же голливудским агентством подписывали контракты Барак Обама и его жена Мишель.