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Байден подписал контракт с голливудским агентством по поиску талантов

Творческие планы экс-президента Соединенных Штатов неизвестны.
Виктория Бокий 2025-02-04 04:49:56
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

После завершения своей президентской карьеры экс-глава Белого Дома Джо Байден подписал контракт с голливудским агентством Creative Artists Agency, которое занимается поиском талантов. Об этом сообщает газета New York Post.

Однако творческие планы экс-президента США пока неизвестны.

По данным газеты, Джо Байден сейчас только «потенциально присматривается» к проектам в Голливуде.

Отмечается, что с этим же голливудским агентством подписывали контракты Барак Обама и его жена Мишель.

#Голливуд #Джо Байден #контракт #таланты #экс-президент США
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