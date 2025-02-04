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БПЛА «Сарыч-2» навел артиллерию ВДВ на колонну бронетехники ВСУ

Ротация противника была сорвана.
2025-02-04 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА «Сарыч-2» новороссийских десантников скорректировал огонь реактивной артиллерии ВДВ по колонне бронетехники ВСУ. Кадры их работы на Ореховском направлении в Запорожской области показало Минобороны России.

Аппараты «Сарыч-2» ведут воздушную разведку, выявляют цели и корректируют удары авиации и артиллерии. Кроме того, дроны фиксируют огневое поражение.

В этот раз оператор БПЛА обнаружил колонну легкобронированной вражеской техники. Она ехала в сторону передовой, чтобы провести ротацию боевиков. Расчет передал координаты на командный пункт. Артиллерия БМ-21 «Град» новороссийских десантников уничтожила колонну. Ротация противника была сорвана.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью БПЛА наблюдают за перемещениями противника, корректируют удары артиллерии и наведение FPV-дронов.

БПЛА «Сарыч-2» сделан по схеме «летающее крыло». Его взлетная масса - 15 кг, размах крыла - 3,1 метра, скорость - 110 км/ч. Беспилотник достигает высоты 5 тысяч метров. Аппарат оснащен электрическим двигателем и может работать 2,5 часа.

Дрон оснащен HD-камерой с 60-кратным зумом и тепловизором, бортовым компьютером и системой защиты от РЭБ. «Сарыч-2» способен самостоятельно вернуться на свою базу при отсутствии сигналов управления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#разведка #Минобороны России #запорожская область #Корректировка огня #Ореховское направление #группировка войск «Днепр» #БПЛА «Сарыч-2»
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