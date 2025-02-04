NYT: в США обвиняют Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы

Американские чиновники убеждены, что ученые из Ирана изучают более быстрый и грубый подход к разработке атомного оружия. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на бывших и настоящих чиновников Соединенных Штатов.

«Оценка разведданных предупредила, что иранские инженеры и ученые-оружейники искали короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за несколько месяцев, а не за год или больше — но только если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход», - говорится в материале издания.

По данным газеты, разведданные о разработке Ираном ядерного оружия были собраны в последние месяцы работы администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена. После этого их передали команде нацбезопасности действующего американского президента Дональда Трампа.

В материале также говорится, что есть вероятность, что этот вопрос будет частью дискуссии на встрече Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая пройдет во вторник.