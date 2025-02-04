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Правая партия Reform UK стала самой популярной в Великобритании

Привычные для Британии лейбористы и консерваторы отстали от Reform UK на 1% и 4%.
Виктория Бокий 2025-02-04 03:24:42
© Фото: Monika Skolimowska dpa-Zentralbild Globallookpress

Правая партия Reform UK стала самой популярной в Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

По данным сайта компании, Reform UK набрала 25% голосов, что является их самым высоким результатом на сегодняшний день в Соединенном Королевстве.

У традиционных для британской политики Лейбористской и Консервативной партий – 24% и 21%. Таким образом, лейбористы отстали от Reform UK всего на 1%, а консерваторы – на 4%.

Однако две недели назад те же лейбористы набрали 27% голосов, а консерваторы – 22%.

Для британской политики такая ситуация нетипична. За лидерство среди избирателей теперь борются не две, а сразу три наиболее популярные партии страны.

#политика #Великобритания #консерваторы #партия #лейбористы
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