Правая партия Reform UK стала самой популярной в Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

По данным сайта компании, Reform UK набрала 25% голосов, что является их самым высоким результатом на сегодняшний день в Соединенном Королевстве.

У традиционных для британской политики Лейбористской и Консервативной партий – 24% и 21%. Таким образом, лейбористы отстали от Reform UK всего на 1%, а консерваторы – на 4%.

Однако две недели назад те же лейбористы набрали 27% голосов, а консерваторы – 22%.

Для британской политики такая ситуация нетипична. За лидерство среди избирателей теперь борются не две, а сразу три наиболее популярные партии страны.