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Захарова: слова Зеленского о ядерном оружии выдают в нем маньяка

По словам дипломата, главарю киевского режима ядерное оружие нужно для шантажа.
Виктория Бокий 2025-02-04 23:26:21
© Фото: MFA Russia via Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главаря киевского режима маньяком после его заявлений о желании обладать ядерным оружием. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий», - говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнула, что заявления Зеленского еще раз доказывают то, что для него атомные станции - не источник мирной энергетики, а «грязное ядерное оружие».

По словам представителя МИД РФ, ядерное оружие Киеву нужно для шантажа.

Ранее Зеленский заявлял, что Запад должен дать Киеву ядерное оружие и ракетное вооружение, если НАТО не намерено брать Украину в свои ряды.

#Зеленский #Мария Захарова #ядерное оружие #Запад #МИД РФ
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