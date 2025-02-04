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Bild: в Германии нашли ангар, построенный пленниками нацистов

Недалеко от ангара в 2011 году было найдено массовое захоронение с телами 66 советских военнопленных. Вероятно, их использовали как рабочую силу.
Ирина Егорова 2025-02-04 22:40:28
© Фото: А.Варфаломеев, РИА Новости

В Германии обнаружили секретный ангар для самолетов, которые построили советские военнослужащие в годы Великой Отечественной войны, попавшие в плен к нацистам. О находке сообщил историк Мирко Кюн, пишет газета Bild.

По его свидетельствам, ангар располагался под землей в провинции Тюрингия в ФРГ и имел секретное название «Альпендоле». Теорию историка подтверждают фотоснимки местности с воздуха, измерения самого бункера и информация со слов очевидцев.

Еще одним доказательством строительства этого ангара может служить найденное в 2011 году массовое захоронение недалеко от секретного объекта. Там обнаружили тела 66 советских военнопленных, которые, по мнению историка, использовали в качестве рабочей силы.

По данным издания, подземный ангар достигал в длину около 200 метров, в ширину - 25, а в высоту был пять метров. Предположительно, там могло размещаться до десяти самолетов.

#самолеты #Бункер #Германия #строительство #военнопленные #ФРГ #нацисты #историк #ангар
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