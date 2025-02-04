Ветеран Александра Лещук рассказала, как разминировала 1250 устройств

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Лещук за несколько месяцев после прорыва блокады Ленинграда разминировала порядка 1250 взрывных устройств. Сейчас отважной женщине 98 лет, но она прекрасно помнит ужасы тех лет.

Александра Петровна рассказала, что ее первое задание выпало на большое противотанковое минное поле. Оно было усеяно металлическими осколками, поэтому пришлось отказаться от использования миноискателей.

«Миноискателем не пользовались, потому что слишком много осколков. И от каждого осколка миноискатель завывал», - говорит ветеран.

Помимо боевых заданий, Александра Петровна вспомнила самый заветный день - День Победы.

«Мы вскочили, обрадовались, не спросив командиров, оделись и пошли в город. И плясали, и танцевали, и пели. Мы с моей хорошей подругой пришли к моим родителям и заплакали», - рассказывает она.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 94 дня. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны расскажут о своих подвигах и поделятся воспоминаниями.