В Забайкальском крае поезд снес стадо краснокнижных антилоп

В Забайкальском крае поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Момент происшествия на видео снял машинист локомотива. На его записи видно, что несколько десятков животных выбежали на пути прямо перед железнодорожным составом и не реагировали на гудки.

После того как запись разошлась в социальных сетях, началось служебное расследование. В ходе него дадут оценку действиям локомотивной бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Там также пообещали связаться с Даурским заповедником и региональным Министерством природных ресурсов. В компании хотят наладить оперативный обмен данным о маршрутах миграции антилоп.

Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж локомотивных бригад.