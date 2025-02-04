МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Забайкальском крае поезд снес стадо краснокнижных антилоп

Инициирована служебная проверка, в ходе которой дадут оценку действиям локомотивной бригады.
Сергей Лебедев 2025-02-04 17:47:13
© Фото: chita_today, Telegram © Видео: chita_today, Telegram

В Забайкальском крае поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Момент происшествия на видео снял машинист локомотива. На его записи видно, что несколько десятков животных выбежали на пути прямо перед железнодорожным составом и не реагировали на гудки.

После того как запись разошлась в социальных сетях, началось служебное расследование. В ходе него дадут оценку действиям локомотивной бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Там также пообещали связаться с Даурским заповедником и региональным Министерством природных ресурсов. В компании хотят наладить оперативный обмен данным о маршрутах миграции антилоп.

Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж локомотивных бригад.

#поезд #забайкальский край #Железная дорога #антилопа #дзерен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 